«Лилль» нацелился на защитника «Тоттенхэма»

Известный французский защитник Серж Орье может покинуть лондонский «Тоттенхэм» и вернуться к себе на родину. По сообщениям журналистов RMC Sport, в услугах игрока заинтересован «Лилль», выигравший в прошлом сезоне Лигу 1.

«Доги» рассматривают Орье в качестве замены Зеки Челику, которого сватают в мадридский «Атлетико».

Серж выступал в чемпионате Франции до 2017 года, после чего переехал в Англию. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги 28-летний ивуариец провел 19 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.