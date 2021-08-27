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Премьер-лига

Руни: «Манчестер Юнайтед» нужно было сделать предложение Роналду»

27 Августа 2021 • 10:29 Комментировать (1)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «красным дьяволам» стоило побороться за португальского форварда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что опытный португалец близок к переходу в стан принципиального врага манкунианцев – «Манчестер Сити».

«Ювентус» дал четко понять, что готов расстаться с КриРо. Если он хочет и дальше выступать на высоком уровне, то должен искать варианты. «МЮ» нужно было бы сделать ему предложение», - передает слова Уэйна BBC Sport.

Главным претендентом на Роналду считается «Манчестер Сити». Клуб уже ведет переговоры с агентом португальца. Ожидается, что за переход нападающего чемпион Англии заплатит «Ювентусу» 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
27 Августа 2021 в 10:43
Верно. Ну или ПСЖ. Чёт вариант с МС какой-то мутноватый.
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