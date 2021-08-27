Руни: «Манчестер Юнайтед» нужно было сделать предложение Роналду»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «красным дьяволам» стоило побороться за португальского форварда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что опытный португалец близок к переходу в стан принципиального врага манкунианцев – «Манчестер Сити».

«Ювентус» дал четко понять, что готов расстаться с КриРо. Если он хочет и дальше выступать на высоком уровне, то должен искать варианты. «МЮ» нужно было бы сделать ему предложение», - передает слова Уэйна BBC Sport.

Главным претендентом на Роналду считается «Манчестер Сити». Клуб уже ведет переговоры с агентом португальца. Ожидается, что за переход нападающего чемпион Англии заплатит «Ювентусу» 30 миллионов евро.