«Манчестер Сити» урежет зарплату Роналду

«Манчестер Сити» обсуждает с футбольным агентом Жорже Мендешем переход португальского нападающего Криштиану Роналду. В ближайшее время стороны обсудят заработную плату, которую будет получать 36-летний бомбардир в английском топ-клубе.

Как сообщил посредством «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо, в Манчестере Роналду будет получать меньше, нежели сейчас зарабатывает в туринском «Ювентусе». «Старая синьора» платит Криштиану 31 миллион евро ежегодно.

Ранее стало известно, что сумма трансфера португальца в английский клуб составит 30 миллионов евро. Контракт с игроком будет подписан на два года.