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Премьер-лига

«Манчестер Сити» урежет зарплату Роналду

27 Августа 2021 • 09:34 Комментировать (2)

«Манчестер Сити» обсуждает с футбольным агентом Жорже Мендешем переход португальского нападающего Криштиану Роналду. В ближайшее время стороны обсудят заработную плату, которую будет получать 36-летний бомбардир в английском топ-клубе.

Как сообщил посредством «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо, в Манчестере Роналду будет получать меньше, нежели сейчас зарабатывает в туринском «Ювентусе». «Старая синьора» платит Криштиану 31 миллион евро ежегодно.

Ранее стало известно, что сумма трансфера португальца в английский клуб составит 30 миллионов евро. Контракт с игроком будет подписан на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Nebarsabarsenet
27 Августа 2021 в 10:41
Денег Кришу хватает, так шта это не главное. Главное будет ли смысл в плане трофеев.
Misha_diablo_football
27 Августа 2021 в 09:41
на 20-24 лямов стороны сойдутся...
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