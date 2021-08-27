Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 455 Комментарии
Премьер-лига

«Челси» отдаст Бакайоко в аренду «Милану»

27 Августа 2021 • 09:27 Комментировать

Французский хавбек Тьемуа Бакайоко продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонский «Челси» отдаст игрока в аренду «Милану». Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на два года.

До конца текущей недели Тьемуа пройдет медосмотр, после чего присоединится к «россонери».

Отмечается, что перед оформлением сделки Бакайоко подпишет новый контракт с лондонцами. Договор будет продлен до 2024 года.

Тьемуа уже имеет опыт выступлений за «Милан». Французский игрок защищал цвета итальянской команды в сезоне-2018/2019.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Тьемуа Бакайоко Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
10:35 · Англия. Премьер-лига
Чех считает Менди голкипером без слабых мест
10:29 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Манчестер Юнайтед» нужно было сделать предложение Роналду» 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
Биссума – цель «Ливерпуль» на текущее трансферное окно
09:53 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Рубен Диаш – самый ценный игрок «Манчестер Сити»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписывает Мориба
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Каждый тренер мечтает иметь в команде Канте»
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» урежет зарплату Роналду 2
09:28 · Англия. Премьер-лига
Агенты Ляказетта ищут французу новый клуб
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдаст Бакайоко в аренду «Милану»
09:10 · Англия. Премьер-лига
Варди хотел бы завершить карьеру в «Лестере»
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» назвал «ПСЖ» стоимость Ришарлисона
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не отпустит Жезуса в «ПСЖ»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не сыграет с «Арсеналом»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Руни отреагировал на новость о переходе Роналду в «Манчестер Сити» 2
00:55 · Англия. Премьер-лига
​Роналду пакует чемоданы 4 слухи
Все новости
Рекомендуем
 