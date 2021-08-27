«Челси» отдаст Бакайоко в аренду «Милану»

Французский хавбек Тьемуа Бакайоко продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонский «Челси» отдаст игрока в аренду «Милану». Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на два года.

До конца текущей недели Тьемуа пройдет медосмотр, после чего присоединится к «россонери».

Отмечается, что перед оформлением сделки Бакайоко подпишет новый контракт с лондонцами. Договор будет продлен до 2024 года.

Тьемуа уже имеет опыт выступлений за «Милан». Французский игрок защищал цвета итальянской команды в сезоне-2018/2019.