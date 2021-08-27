Варди хотел бы завершить карьеру в «Лестере»

Джейми Варди не скрывает своих намерений выступать за «Лестер Сити» до конца профессиональной карьеры.

34-летний английский бомбардир чувствует себя на «Кинг Пауэр Стэдиум» в своей тарелке. Форвард, приведший «лисов» к сенсационному триумфу в Премьер-лиге в 2016, не намерен никуда переходить по собственной воле.

Прежде на Варди выходили с предложениями большие клубы, к примеру – «Арсенал», но игрок отвергал все запросы.

Во время одного из телешоу у Варди спросили, каким будет его решение, если на него снова выйдет топ-клуб. «Я останусь в «Лестере» до конца», - приводит слова англичанина Daily Mail.