Руни отреагировал на новость о переходе Роналду в «Манчестер Сити»

Звездный форвард Криштиану Роналду вскоре должен стать игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

Своим мнением по поводу этого перехода поделился экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.

«Интригующая новость, но не верю в это. У Криштиану большое наследие в «МЮ», поэтому я не вижу его в футболке «горожан». Однако это футбол. Думаю, ему лучше перейти в «ПСЖ». Лично я никогда не смог бы играть за «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», - передает слова Уэйна Talksport.

В настоящий момент Роналду является игроком туринского «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан еще на год.