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Премьер-лига

Руни отреагировал на новость о переходе Роналду в «Манчестер Сити»

27 Августа 2021 • 08:15 Комментировать (1)

Звездный форвард Криштиану Роналду вскоре должен стать игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

Своим мнением по поводу этого перехода поделился экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.

«Интригующая новость, но не верю в это. У Криштиану большое наследие в «МЮ», поэтому я не вижу его в футболке «горожан». Однако это футбол. Думаю, ему лучше перейти в «ПСЖ». Лично я никогда не смог бы играть за «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», - передает слова Уэйна Talksport.

В настоящий момент Роналду является игроком туринского «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан еще на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Reich83
27 Августа 2021 в 08:25
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