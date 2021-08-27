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Премьер-лига

Названа сумма трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

27 Августа 2021 • 08:09 Комментировать (1)

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду покидает туринский «Ювентус». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Игрока подпишет «Манчестер Сити».

Журналисту Джанлуке ди Марцио стало известно, сколько за трансфер нападающего заплатят «горожане». По данным инсайдера, сумма сделки составит 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что чемпион Англии намерен заключить с Криштиану двухлетнее соглашение.

Роналду имеет солидный опыт выступлений в Англии. С 2003 по 2009 год португалец играл за «Манчестер Юнайтед».

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Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sierge
27 Августа 2021 в 08:30
В Сити прийти после того как в Юнайтед играл такое себе... Бекс в свое время даже в Лестер (или куда там Эриксон звал) не пошел, более того надел желто-зеленый шарф, чтобы подчеркнуть солидарность с болельщиками клуба в борьбе с американскими владельцами.
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