«Ювентус» начал поиск замены для Роналду

Туринский «Ювентус» в связи со всё более возможным переходом своего португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Сити», начал поиски преемников футболисту. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По свидетельствам источника, туринцы рассматривают вариант с возвращением нападающего «Эвертона» Мойзе Кина. Также в список претендентов на усиление передней линии вошел аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди. Подписать второго, однако, будет труднее из-за его высокой заработной платы.

«Ювентус» в новом сезоне итальянской Серии А стартовал с ничьей с «Удинезе». Гол всё того же Криштиану Роналду на исходе поединка был отменён после просмотра арбитром встречи повтора на предмет офсайда.