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Премьер-лига

«Ювентус» начал поиск замены для Роналду

26 Августа 2021 • 22:47 Комментировать

Туринский «Ювентус» в связи со всё более возможным переходом своего португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Сити», начал поиски преемников футболисту. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По свидетельствам источника, туринцы рассматривают вариант с возвращением нападающего «Эвертона» Мойзе Кина. Также в список претендентов на усиление передней линии вошел аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди. Подписать второго, однако, будет труднее из-за его высокой заработной платы.

«Ювентус» в новом сезоне итальянской Серии А стартовал с ничьей с «Удинезе». Гол всё того же Криштиану Роналду на исходе поединка был отменён после просмотра арбитром встречи повтора на предмет офсайда.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Криштиану Роналду Манчестер Сити Мауро Икарди Мойзе Кин Трансферы футбола - лето 2021
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