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​Агент убедил Роналду переходить в «Манчестер Сити», несмотря на прошлое в «МЮ» слухи

26 Августа 2021 • 21:43 Комментировать (1)

Судя по информации, которая появляется в СМИ, в ближайшие дни – а может и часы – Криштиану Роналду примерит на себе футболку «Манчестер Сити». Журналист Гонсалу Лопеш пишет на своей страничке в «Твиттере» о том, что для Роналду идея перехода в стан «горожан» всегда была проблемой, ведь ранее он защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Однако агент Жорже Мендеш убедил звёздного португальца в этом трансфере.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Именно в стане «красных дьяволов» португальский футболист сделал себе имя в Европе и мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
26 Августа 2021 в 21:54
Ну что, поздравляю Сити с этой покупкой у них начинается новая эра...
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