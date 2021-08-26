Судя по информации, которая появляется в СМИ, в ближайшие дни – а может и часы – Криштиану Роналду примерит на себе футболку «Манчестер Сити». Журналист Гонсалу Лопеш пишет на своей страничке в «Твиттере» о том, что для Роналду идея перехода в стан «горожан» всегда была проблемой, ведь ранее он защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Однако агент Жорже Мендеш убедил звёздного португальца в этом трансфере.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Именно в стане «красных дьяволов» португальский футболист сделал себе имя в Европе и мире.