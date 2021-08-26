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Премьер-лига

Хазенхюттль больше не желает отпускать футболистов из «Саутгемптона»

26 Августа 2021 • 21:32 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
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28.08 17:00

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о футболистах, покинувших клуб по ходу текущего трансферного окна.

Команду уже покинули защитник Янник Вестергор, а также нападающие Адам Армстронг и Дэнни Ингз.

«Я не переживаю по поводу возможного ухода кого-то из игроков. В то же время, не хочется повторять ошибок минувших сезонов, поэтому, хотелось бы, чтобы все оставались в нашей команде», - цитирует специалиста FourFourTwo.

«Саутгемптон» Ральфа Хазенхюттля стартовал в новом розыгрыше английского чемпионата не совсем удачно: удалось набрать лишь один из шести возможных зачётных баллов. В настоящее время за «святыми» закреплена тринадцатая позиция в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Ральф Хазенхюттль
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