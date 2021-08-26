Назван фаворит на подписание Холанна

Норвежский голеадор Эрлинг Холанн является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассчитывают подписать молодого нападающего, чтобы на долгие годы закрыть позицию центрального форварда.

Согласно сведениям todomercadoweb, именно «красные дьяволы» считаются фаворитами в гонке за 21-летним звездным футболистом, ныне выступающим за дортмундскую «Боруссию». Ожидается, что решительные действия со стороны «МЮ» последуют по окончании текущего сезона.

Контракт Холанна со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года. Эрлинг достался дортмундцам всего за 20 миллионов евро.