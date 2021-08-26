Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Премьер-лига

Плата за преданность: Кейн «выбивает» новый контракт у «Тоттенхэма»

26 Августа 2021 • 10:14 Комментировать

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который принял решение не покидать команду этим летом, хочет получить новый более выгодный контракт от руководства клуба. Об этом рапортует The Times.

Бомбардир ведет переговоры с лондонцами о повышении заработной платы до 450 тысяч фунтов в неделю (~525 тысяч евро). В настоящий момент Гарри получает в «Тоттенхэме» на 100 тысяч меньше. Его контракт со «шпорами» рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось о возможном переходе Кейна в «Манчестер Сити», однако «горожане» не смогли договориться со «шпорами» о финансовой составляющей сделки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
11:06 · Англия. Премьер-лига
Фил Джонс может продолжить карьеру в Чемпионшипе
10:47 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание Холанна
10:40 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко готовится к возвращению в «Милан»
10:14 · Англия. Премьер-лига
Плата за преданность: Кейн «выбивает» новый контракт у «Тоттенхэма»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов платить Роналду 15 миллионов евро в год 1
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление во Франции, стоимость сделки - 25 млн евро
09:19 · Англия. Кубок лиги
Артета: «Эта победа придаст нам уверенности»
08:59 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отреагировал на слухи о трансферах Сауля и Камавинга
08:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет сохранить Жезуса в «Манчестер Сити» 1
00:52 · Англия. Премьер-лига
Леннон вернулся в «Бёрнли» официально
25 Августа
23:57 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» забил шесть мячей «Вест Бромвичу» и наконец-то победил 1
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» планирует усилиться защитником сборной Хорватии слухи
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт на 2 года – в обратном направлении отправится Жезус 26
23:31 · Англия. Премьер-лига
Вернер может стать частью сделки по Саулю слухи
23:09 · Англия. Премьер-лига
Президент «Севильи»: «От «Челси» поступало лишь одно предложение по Кунде – мы его отклонили» 1
Все новости
Рекомендуем
 