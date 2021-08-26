Плата за преданность: Кейн «выбивает» новый контракт у «Тоттенхэма»

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который принял решение не покидать команду этим летом, хочет получить новый более выгодный контракт от руководства клуба. Об этом рапортует The Times.

Бомбардир ведет переговоры с лондонцами о повышении заработной платы до 450 тысяч фунтов в неделю (~525 тысяч евро). В настоящий момент Гарри получает в «Тоттенхэме» на 100 тысяч меньше. Его контракт со «шпорами» рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось о возможном переходе Кейна в «Манчестер Сити», однако «горожане» не смогли договориться со «шпорами» о финансовой составляющей сделки.