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Премьер-лига

«Тоттенхэм» нашёл усиление во Франции, стоимость сделки - 25 млн евро

26 Августа 2021 • 09:30 Комментировать

Талантливый хавбек «Метца» Пап Матар Сарр близок к переезду в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Тоттенхэм». Согласно сведениям Footmercato, 18-летний игрок уже прошел медобследование перед подписанием трудового договора.

Трансфер сенегальского полузащитника обойдется «шпорам» примерно в 25 миллионов евро. В эту сумму включены различные бонусные выплаты. Отмечается, что сезон-2021/2022 Сарр отыграет за «Метц» на правах аренды, после чего присоединится к лондонцам.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 африканец провел 22 встречи и забил три мяча. В новом сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Трансферы футбола - лето 2021 Пап Матар Сарр
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