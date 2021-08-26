Сульшер отреагировал на слухи о трансферах Сауля и Камавинга

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможных трансферах клуба. По данным СМИ, до закрытия летнего трансферного окна на «Олд Траффорд» могут переехать два полузащитника. Речь идет о Сауле Ньигесе («Атлетико») и Эдуардо Камавинга («Ренн»).

«Не думаю, что в это трансферное окно произойдет еще что-то. Однако, если переход случится, он станет отличным бонусом для нас. Никогда нельзя загадывать. Этим летом мы провели хорошую трансферную кампанию. Я доволен сделками», - цитирует норвежского тренера журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Этим летом манкунианцы подписали вингера Джедона Санчо и защитника Рафаэля Варана.