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Сульшер отреагировал на слухи о трансферах Сауля и Камавинга

26 Августа 2021 • 08:59 Комментировать
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможных трансферах клуба. По данным СМИ, до закрытия летнего трансферного окна на «Олд Траффорд» могут переехать два полузащитника. Речь идет о Сауле Ньигесе («Атлетико») и Эдуардо Камавинга («Ренн»).

«Не думаю, что в это трансферное окно произойдет еще что-то. Однако, если переход случится, он станет отличным бонусом для нас. Никогда нельзя загадывать. Этим летом мы провели хорошую трансферную кампанию. Я доволен сделками», - цитирует норвежского тренера журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Этим летом манкунианцы подписали вингера Джедона Санчо и защитника Рафаэля Варана.

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Евро-Футбол.Ру,
Уле Гуннар Сульшер Сауль Ньигес Эдуардо Камавинга Трансферы футбола - лето 2021
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