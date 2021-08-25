В Англии не одобрили запрос ФИФА – игроки лиги не поедут в сборные из «красного списка»

Сегодня стало известно, что руководство АПЛ объявило о запрете игрокам, представляющим страны, которые входят в «красный список» Соединённого Королевства, отправляться на предстоящие международные матчи из-за условий карантина. Позже, президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением, в котором попросил лигу изменить свое решение.

Правда, в Англии ответили отказом. Как сообщает Sky Sports, свою позицию правительство аргументирует тем, что для них приоритетом является жизненная безопасность и здоровье жителей, а профессиональные спортсмены – не исключение.

Также англичане подчеркнули разницу между матчами отбора на чемпионат мира и Евро-2020. Согласно их слов, во время континентального форума игрокам не надо было так часто переезжать из одной страны в другую и менять окружение.