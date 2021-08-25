Нуну Санту подвёл черту под трансферной сагой вокруг Кейна

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Нуну Санту прокомментировал сообщение форварда команды Гарри Кейна о том, что футболист не перейдёт в другой клуб в текущее трансферное окно.

«То, что он остаётся – прекрасная, фантастическая новость! С тех пор, как он играет в «Тоттенхэме», он прилагает много усилий, и мы это ценим. Его отдача на тренировках просто замечательна», - сказал Санту в интервью Evening Standard.

Напомним, на протяжении всего лета за Гарри Кейном пристально следил «Манчестер Сити». «Горожане» направляли «шпорам» предложение по нападающему на сумму более сотни миллионов евро однако стороны так и не договорились.