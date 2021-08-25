Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Премьер-лига

Инфантино обратился к Ла Лиге и АПЛ

25 Августа 2021 • 18:50 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге с просьбой разрешить участие футболистов в ближайших матчах национальных сборных.

Напомним, ранее АПЛ заявила, что 60 футболистов, играющих за клубы лиги, не будут отпущены в расположения национальных сборных, страны которых входят в «красный список» Соединённого Королевства. Вскоре после заявления первой, испанская Ла Лига пообещала своим клубам юридическую защиту в случае, если они примут решения не отпускать игроков.

В заявлении Инфантино говорится следующее:

«Участие игроков в матчах ближайшей паузы ФИФА – случай чрезмерной важности. Я хотел бы, чтобы все клубы и лиги продемонстрировали солидарность и сделали то, что будет правильным и честным по отношению к мировому футболу. Большое количество игроков мирового класса выступают в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. Мы надеемся, что эти лиги разделяют ответственность за сохранение и защиту спортивной целостности соревнований по всей планете».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ла Лига Джанни Инфантино Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
18:50 · Англия. Премьер-лига
Инфантино обратился к Ла Лиге и АПЛ
14:59 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Брайтона» высказался о недавнем заявлении АПЛ 1
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» запланировал переговоры о продлении контрактов с несколькими игроками 1 слухи
12:32 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» ещё одного игрока «Челси» 1
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет расстаться с шестью игроками до конца трансферного окна 7
11:51 · Англия. Премьер-лига
​Венгер посетил тренировку «Ливерпуля» 2
11:38 · Англия. Премьер-лига
​Вернер отказался переходить в «Интер» 1 слухи
10:59 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за игрока ПСВ
10:48 · Англия. Премьер-лига
Уилшер: «Как объяснить сыну, почему я не нужен ни одному клубу?» 9
09:46 · Англия. Премьер-лига
Сразу два испанских клуба хотят арендовать Бернарду Силву 2
09:41 · Англия. Премьер-лига
​Кейн остаётся главной целью «Манчестер Сити» на фоне слухов о Роналду слухи
08:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продлить контракт с Рюдигером
08:49 · Англия. Премьер-лига
Агент Коутиньо: «Филиппе будет очень сложно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля»
08:33 · Англия. Премьер-лига
​Роналду обсудил с партнёрами возможный переход в «Манчестер Сити» 4 слухи
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» провёл переговоры с представителями Ауа
Все новости
Рекомендуем
 