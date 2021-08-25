Инфантино обратился к Ла Лиге и АПЛ

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге с просьбой разрешить участие футболистов в ближайших матчах национальных сборных.

Напомним, ранее АПЛ заявила, что 60 футболистов, играющих за клубы лиги, не будут отпущены в расположения национальных сборных, страны которых входят в «красный список» Соединённого Королевства. Вскоре после заявления первой, испанская Ла Лига пообещала своим клубам юридическую защиту в случае, если они примут решения не отпускать игроков.

В заявлении Инфантино говорится следующее:

«Участие игроков в матчах ближайшей паузы ФИФА – случай чрезмерной важности. Я хотел бы, чтобы все клубы и лиги продемонстрировали солидарность и сделали то, что будет правильным и честным по отношению к мировому футболу. Большое количество игроков мирового класса выступают в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. Мы надеемся, что эти лиги разделяют ответственность за сохранение и защиту спортивной целостности соревнований по всей планете».