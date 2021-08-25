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Премьер-лига

​«Челси» запланировал переговоры о продлении контрактов с несколькими игроками слухи

25 Августа 2021 • 13:51 Комментировать (1)
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«Челси» работает над тем, чтобы продлить контракты с несколькими футболистами. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, лондонцы уже запланировали переговоры по новым соглашениям с Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном, Н’Голо Канте и Жоржиньо.

«Челси» начал новый чемпионат с двух подряд «сухих» побед, оказавшись сильнее «Кристал Пэлас» (3:0) и «Арсенала» (2:0). В ближайшем туре Премьер-лиги команда Томаса Тухеля сыграет против «Ливерпуля» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 28 августа, и стартует в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо Антонио Рюдигер Н'Голо Канте Андреас Кристенсен
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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25 Августа 2021 в 14:27
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