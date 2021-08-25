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​Венгер посетил тренировку «Ливерпуля»

25 Августа 2021 • 11:51 Комментировать
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Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер посетил тренировку «Ливерпуля». Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба. На тренировке Венгер вручил награды Юргену Клоппу (лучший тренер 2020 года по версии ФИФА), Алиссону, Тренту Александер-Арнольду, Виргилу ван Дейку и Тьяго Алькантаре (попали в сборную 2020 года по версии ФИФА).

В настоящий момент Арсен Венгер работает в ФИФА, где руководит отделом по развитию. «Арсенал» Венгер возглавлял в период с 1996 по 2018 год.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в субботу, 28 августа. В этот день «красные» на своём поле примут «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Ливерпуль Юрген Клопп Тьяго Алькантара Виргил Ван Дейк Алиссон Трент Александер-Арнольд
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