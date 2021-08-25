Тимо Вернер провёл неубедительный сезон в Англии, а с приходом в «Челси» Ромелу Лукаку перспективы немецкого форварда кажутся ещё более туманными. Как сообщает Bild, в летнее трансферное окно у Вернера была возможность перебраться в «Интер», однако 25-летний футболист от такого варианта отказался, решив остаться в «Челси».

Всего за «Челси» Тимо Вернер провёл 55 матчей во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и 15 результативных передач на партнёров. При этом Вернер часто сталкивался с критикой по причине нереализации выгодных моментов.