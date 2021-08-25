Уилшер: «Как объяснить сыну, почему я не нужен ни одному клубу?»

Джек Уилшер оказался в непростой ситуации. 29-летний английский полузащитник с июля находится без клуба после ухода из «Борнмута».

«Честно говоря, я, наверное, никогда не думал, что окажусь в таком положении. Все говорили мне: «В 28-29 лет ты будешь на пике своей карьеры. Я искренне верил, что так и будет, и что я буду выступать за топовый клуб и за сборную», - рассказал воспитанник «Арсенала» в интервью The Athletic.

«Мой сын спрашивает: «Папа, почему ты не нужен ни одному клубу? Как я могу это ему объяснить?» - вопрошает Уилшер.

Джек Уилшер не имеет клуба, хотя портал transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.