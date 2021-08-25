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Уилшер: «Как объяснить сыну, почему я не нужен ни одному клубу?»

25 Августа 2021 • 10:48 Комментировать (3)
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Джек Уилшер оказался в непростой ситуации. 29-летний английский полузащитник с июля находится без клуба после ухода из «Борнмута».

«Честно говоря, я, наверное, никогда не думал, что окажусь в таком положении. Все говорили мне: «В 28-29 лет ты будешь на пике своей карьеры. Я искренне верил, что так и будет, и что я буду выступать за топовый клуб и за сборную», - рассказал воспитанник «Арсенала» в интервью The Athletic.

«Мой сын спрашивает: «Папа, почему ты не нужен ни одному клубу? Как я могу это ему объяснить?» - вопрошает Уилшер.

Джек Уилшер не имеет клуба, хотя портал transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Джек Уилшер
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Милка
25 Августа 2021 в 11:32
Значит запросы по зп не устраивают клубы. А так он в любом середняке АПЛ пригодится. Да хоть в том же Арсенале)))
Klimenko-Sergey
25 Августа 2021 в 11:03
Думаю, в чемпионшипе его многие захотели б, лишь бы по зп не загонялся
А там если себя покажет, топ-клубы снова будут обращать внимание )
Вообще странная ситуация, реально талантливый игрок же, что там помешало? Травмы, отношение к делу или еще что?..
Ale10JUFC
25 Августа 2021 в 11:25
Конкретно Уилшир лечится всю свою сознательную карьеру, тоже самое ждет Ремзи в 29-30 лет. Ювентус это его последний большой клуб.
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