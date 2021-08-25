Криштиану Роналду до закрытия летнего трансферного окна может успеть сменить клубную прописку. Слухи говорят о том, что звёздный португалец может перебраться в «Манчестер Сити».

Между тем, журналист Симоне Ровера на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что 36-летний Роналду уже обсудил возможность своего перехода в «Манчестер Сити» с некоторыми партнёрами по «Ювентусу».

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года после перехода из мадридского «Реала». Действующий контракт звёздного португальского форварда рассчитан до конца июня 2022 года.