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​Роналду обсудил с партнёрами возможный переход в «Манчестер Сити» слухи

25 Августа 2021 • 08:33 Комментировать
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Криштиану Роналду до закрытия летнего трансферного окна может успеть сменить клубную прописку. Слухи говорят о том, что звёздный португалец может перебраться в «Манчестер Сити».

Между тем, журналист Симоне Ровера на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что 36-летний Роналду уже обсудил возможность своего перехода в «Манчестер Сити» с некоторыми партнёрами по «Ювентусу».

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года после перехода из мадридского «Реала». Действующий контракт звёздного португальского форварда рассчитан до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
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