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Премьер-лига

60 игроков АПЛ не смогут поучаствовать в ближайших матчах своих национальных сборных

24 Августа 2021 • 23:32 Комментировать
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Шестьдесят футболистов английской Премьер-лиги не смогут отправиться в расположение своих национальных команд для подготовки и проведения ближайших поединков квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

На официальном сайте лиги появилось заявление, в котором сообщается, что футболисты, входящие в составы сборных, надлежащих странам, которые входят в «красный список» Соединённого Королевства, не будут отпущены в расположения соответствующих национальных команд.

К примеру, среди игроков, оказавшихся за бортом международной паузы, среди других, числятся Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (все – «Ливерпуль», сборная Бразилии), а также Ричарлисон («Эвертон», сборная Бразилии).

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