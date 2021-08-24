60 игроков АПЛ не смогут поучаствовать в ближайших матчах своих национальных сборных

Шестьдесят футболистов английской Премьер-лиги не смогут отправиться в расположение своих национальных команд для подготовки и проведения ближайших поединков квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

На официальном сайте лиги появилось заявление, в котором сообщается, что футболисты, входящие в составы сборных, надлежащих странам, которые входят в «красный список» Соединённого Королевства, не будут отпущены в расположения соответствующих национальных команд.

К примеру, среди игроков, оказавшихся за бортом международной паузы, среди других, числятся Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (все – «Ливерпуль», сборная Бразилии), а также Ричарлисон («Эвертон», сборная Бразилии).