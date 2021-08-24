Представители Роналду работают над переходом игрока в «Манчестер Сити»

Представители и агент Криштиану Роналду ведут работу по трансферу футболиста туринского «Ювентуса» в «Манчестер Сити». Об этом информирует L’Equipe.

По данным источника, агент футболиста, Жорже Мендеш, уверен в возможности переезда игрока на туманный Альбион. Утверждается, что вопрос о переходе может быть закрыт до конца недели.

Сообщается также, что Роналду обратился к своим соотечественникам – Рубену Диашу и Бернарду Силве, чтобы те посодействовали переходу.

Криштиану Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. В матчах итальянской Серии А он забил за туринцев 81 гол.