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Представители Роналду работают над переходом игрока в «Манчестер Сити»

24 Августа 2021 • 22:34 Комментировать
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Представители и агент Криштиану Роналду ведут работу по трансферу футболиста туринского «Ювентуса» в «Манчестер Сити». Об этом информирует L’Equipe.

По данным источника, агент футболиста, Жорже Мендеш, уверен в возможности переезда игрока на туманный Альбион. Утверждается, что вопрос о переходе может быть закрыт до конца недели.

Сообщается также, что Роналду обратился к своим соотечественникам – Рубену Диашу и Бернарду Силве, чтобы те посодействовали переходу.

Криштиану Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. В матчах итальянской Серии А он забил за туринцев 81 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Жорже Мендеш Трансферы футбола - лето 2021
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