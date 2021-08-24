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Премьер-лига

Стив Брюс надеется, что «здравый смысл преобладает над ограничениями»

24 Августа 2021 • 20:41 Комментировать
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Наставник «Ньюкасла» Стив Брюс поделился мнением об ограничениях английской Премьер-лиги, состоящих в том, что некоторые футболисты по возвращению из стана своих национальных команд будут вынуждены провести 10 дней в специально отведённых отелях на карантине.

Как известно, некоторые страны попали в «красный список» АПЛ. В данном списке зафиксированы все страны, футболисты из которых должны по прибытию в Великобританию провести 10 дней на карантине.

«Конечно, клубы говорят об этом, потому что это влияет на всех. У нас есть Мигель Альмирон, он парагваец, и надеемся, что он не будет вынужден пропускать матчи после паузы на поединки национальных сборных. Здравый смысл должен преобладать над ограничениями», - приводит слова специалиста FourFourTwo.

«Ньюкасл» Стива Брюса после двух туров английского первенства не набрал ни одного зачётного балла и пребывает в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Стив Брюс Мигель Альмирон
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