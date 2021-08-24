Вингер «Арсенала» Виллиан ещё не играл в этом сезоне и может в ближайшее время вернуться в родную Бразилию. Как сообщает Goal.com, «канониры» в настоящий момент ведут переговоры с «Коринтиансом». Речь может пойти о бесплатном переходе 33-летнего футболиста. Проблема в том, что «Коринтианс» не готов платить Виллиану 150 тысяч фунтов в месяц. Примерно столько зарабатывает футболист на сегодняшний день.

Виллиан перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента год назад. Впрочем, бразилец выступал за «канониров» не лучшим образом, забив только один гол в 37 матчах во всех соревнованиях.