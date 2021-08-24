​Дайч ответил на критику Клоппа

После матча с «Бёрнли» наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал команду-соперника за стиль игры.

«Если вам нравится такое, смотрите борьбу», - сказал тогда Клопп, среди прочего, в эфире BT Sport. Тренер также говорил о необходимости защищать игроков на поле.

Рулевой «бордовых» Шон Дайч ответил немцу.

«Я разочарован тем, что он [Клопп] указывает пальцем на игроков. В этом нет необходимости. У нас в команде профессионалы, которые очень много работали, чтобы достичь того, чего они достигли. Меня беспокоит, что наш футбол ставят под сомнение. Мы явно сделали всё в рамках правил, потому что судья не показал ни одной жёлтой карточки», - приводит слова Дайча Goal.com.