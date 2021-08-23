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Англия. Премьер-лига

​Крауч защитил Леви в ситуации с Кейном и привёл свой пример

23 Августа 2021 • 12:48 Комментировать
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Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви не уступает в переговорах с «Манчестер Сити» по Гарри Кейну. Экс-игрок команды Питер Крауч встал на защиту функционера, приведя пример из своей карьеры. 

«Последний день трансферного окна. Август 2011 года. Я сижу с Гарри Реднаппом в его офисе. Даниэль Леви говорит по громкой связи. Разговор не клеится. Даниэль говорит, что я уезжаю в «Сток Сити». Я ему домой, расстроенный тем, как прошли переговоры.

В итоге мне понравилось в Стоке, я провёл там восемь счастливых лет, но сначала я об этом не думал. Вести переговоры в «Тоттенхэме» непросто. Но если бы я не ушёл, я бы не вошёл в заявку и тренировался бы с детьми.

У меня нет никаких обид. Если бы у меня был свой клуб, я бы хотел, чтобы Даниэль Леви управлял им за меня.

Джентльменское соглашение Кейна? Нужно быть честными и понимать, что в современном мире на карту поставлено слишком много денег. К сожалению, такова природа зверя. Этот рынок беспощаден», - написал Крауч в колонке на Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Питер Крауч Даниэль Леви Гарри Кейн
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