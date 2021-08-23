Защитник Курт Зума до закрытия летнего трансферного окна может сменить один лондонский клуб на другой, перейдя из «Челси» в «Вест Хэм». Как сообщает The Athletic, клубы уже договорились об этом трансфере за 30 миллионов евро. При этом возникла новая проблема – Зума хочет повышения заработной платы.

Курт Зума отыграл 66 минут в матче за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала». А вот в играх Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» и «Арсенала» француз на поле не выходил, находясь на скамейке для запасных.

Курт Зума стал игроком «Челси» в начале 2014 года. С тех пор француз несколько раз отправлялся в аренду.