«Манчестер Сити» не теряет надежды осуществить трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает The Telegraph, «горожане» на наступившей неделе предпримут ещё одну попытку договориться о сделке. При этом отмечается, что президент «шпор» Даниэль Леви по-прежнему не хочет расставаться с Кейном летом.

В своё время Гарри Кейн говорил о своём желании пойти на повышение ради возможности завоёвывать трофеи. Хосеп Гвардиола, в свою очередь, говорил об интересе «Манчестер Сити» к Кейну.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Гарри Кейна в 120 миллионов евро.