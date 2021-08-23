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Англия. Премьер-лига

​«Манчестер Сити» предпримет ещё одну попытку заполучить Кейна слухи

23 Августа 2021 • 08:46 Комментировать
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«Манчестер Сити» не теряет надежды осуществить трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает The Telegraph, «горожане» на наступившей неделе предпримут ещё одну попытку договориться о сделке. При этом отмечается, что президент «шпор» Даниэль Леви по-прежнему не хочет расставаться с Кейном летом.

В своё время Гарри Кейн говорил о своём желании пойти на повышение ради возможности завоёвывать трофеи. Хосеп Гвардиола, в свою очередь, говорил об интересе «Манчестер Сити» к Кейну.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Гарри Кейна в 120 миллионов евро.

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Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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