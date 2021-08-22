Бернарду Силва до закрытия летнего трансферного окна может сменить «Манчестер Сити» на «Милан». Согласно эксклюзивной информации Daily Star, «россонери» уже подготовили предложение для чемпионов Англии. Речь идёт о двухгодичной аренде Силвы за 15 миллионов фунтов и дальнейшим выкупом португальца за 30 миллионов фунтов. Таким образом, «горожане» в рамках сделки могут получить 45 миллионов фунтов (около 52 миллионов евро).

Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити», учитывая свои пошатнувшиеся позиции в составе команды. При этом португалец не хочет оставаться в Премьер-лиге. По этой причине он якобы не захотел становиться частью сделки по Гарри Кейну.