Фланговый защитник Ян Коуту, правами на которого владеет «Манчестер Сити», продолжит карьеру в чемпионате Португалии. 19-летнего бразильского футболиста подписала «Брага».

Как сообщает пресс-служба португальского клуба, защитник будет выступать в Примейре на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Минувший сезон Коуту провел в аренде за испанскую «Жирону». Он принял участие в 22 поединках Сегунды, записав себе в актив один забитый мяч и четыре голевые передачи.

После двух туров «Брага» набрала шесть очков и занимает пятое место в таблице Примейры.