«Бавария» сделала предложение по трансферу полузащитника «Тоттенхэма»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

Согласно информации журналистов Sky Sport, чемпион Германии вступил в переговоры со «шпорами» и сделал им выгодное предложение. Мюнхенцы были готовы обменять Корентина Толиссо на Ндомбеле и доплатить 20 миллионов евро. Боссы английского клуба остались недовольны предложением и отказали немецкому гранду.

Ндомбеле решил покинуть лондонский коллектив, поскольку не входит в планы главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту. При португальском специалисте Танги лишился места в составе.