Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 139 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Бернарду отказался ставать частью сделки по Кейну

21 Августа 2021 • 12:33 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.25 3.15 2.40
22.08 16:00
1000 рублей бесплатная ставка

Бернарду Силва, который после подписания Джека Грилиша намерен покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом, отказался переходить в «Тоттенхэм». Португалец мог стать частью сделки по трансферу Гарри Кейна.

Такой информацией поделилось британское издание The Atletic. Также источник отметил, что Бернарду желает присоединиться к мадридскому «Атлетико», чтобы поработать под руководством Диего Симеоне.

В прошлом сезоне полузащитник считался одним из лидеров «горожан», проведя за «Сити» 26 матчей в английской Премьер-лиге. Также своими выступлениями он заслужил стать основным игроком сборной Португалии на Евро-2020, но его команда вылетела уже на первой стадии плей-офф. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Апл Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 51 минута Ливерпуль 1:0 Бёрнли 1.2 7 15
21.08  17:00 Астон Вилла ... Ньюкасл 1.8 3.95 4.15
21.08  17:00 Манчестер Сити ... Норвич 1.1 9.6 24
21.08  17:00 Лидс ... Эвертон
21.08  17:00 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.6 3.2 2.8
21.08  19:30 Брайтон ... Уотфорд 1.75 3.3 5.6
22.08  16:00 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
22.08  16:00 Вулверхэмптон ... Тоттенхэм 3.25 3.15 2.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
15:19 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок сборной Англии: У «МЮ» нет хорошего нападающего, чтобы выиграть АПЛ
14:50 · Англия. Премьер-лига
Английский футбольный эксперт раскритиковал поведение Хамеса
14:48 · Англия. Премьер-лига
Английские гранды претендуют на полузащитника «Барселоны»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Кейн впервые в сезоне попадет в заявку «Тоттенхэма»
14:21 · Англия. Премьер-лига
Португальский клуб арендовал защитника «Манчестер Сити» официально
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
Клаузула Холанна вступит в силу первого сентября – за ситуацией следит «МЮ»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне снова может пропустить длительный отрезок сезона
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделала предложение по трансферу полузащитника «Тоттенхэма»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Бернарду отказался ставать частью сделки по Кейну
12:20 · Англия. Премьер-лига
Наставники команд АПЛ высказались по поводу случаев коронавируса в «Арсенале» и «Челси»
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» в шаге от подписания молодого таланта Лиги 1 слухи
10:46 · Англия. Премьер-лига
Эдегор хотел остаться в «Реале» - на уход повлиял разговор с Анчелотти 1
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал сумму, за какую готов продать Лапорта
10:33 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о будущем Салаха в «Ливерпуле»
Все новости
Рекомендуем
 