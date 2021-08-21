«Манчестер Сити» назвал сумму, за какую готов продать Лапорта

Испанский защитник Эмерик Лапорт хочет сменить клубную прописку. В связи с этим «Манчестер Сити» назвал сумму, за которую готов расстаться с 27-летним исполнителем.

Как сообщает таблоид Daily Mail, «горожане» не против ухода игрока, поскольку имеют в своем распоряжении Джона Стоунса и Рубена Диаша. Чемпион Англии отпустит Лапорта, если за него предложат 70 миллионов евро.

Согласно недавним сообщениям СМИ, в борьбе за Эмерика сойдутся «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

За «Манчестер Сити» защитник играет с 2018 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.