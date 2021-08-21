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Англия. Премьер-лига

Клопп высказался о будущем Салаха в «Ливерпуле»

21 Августа 2021 • 10:33 Комментировать
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Наставник «Ливерпуля» Юрген в беседе с журналистами ответил на вопрос о будущем египетского нападающего Мохамеда Салаха. Контракт игрока с мерсисайдцами истекает летом 2023 года.

«Могу подтвердить, что переговорный процесс идет. Клуб работает над новым соглашением. До завершения контракта еще два года, поэтому можно сильно не спешить с этим вопросом. Мохамед позитивно настроен, думаю, у нас получится сохранить его», - приводит слова специалиста Liverpool Echo.

Ранее появилась информация, что руководство мерсисайдцев готово сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Мохамед Салах
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