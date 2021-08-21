Клопп высказался о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Наставник «Ливерпуля» Юрген в беседе с журналистами ответил на вопрос о будущем египетского нападающего Мохамеда Салаха. Контракт игрока с мерсисайдцами истекает летом 2023 года.

«Могу подтвердить, что переговорный процесс идет. Клуб работает над новым соглашением. До завершения контракта еще два года, поэтому можно сильно не спешить с этим вопросом. Мохамед позитивно настроен, думаю, у нас получится сохранить его», - приводит слова специалиста Liverpool Echo.

Ранее появилась информация, что руководство мерсисайдцев готово сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.