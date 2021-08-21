Экс-футболист «МЮ» обвиняется в мошенничестве на сумму 4,7 млн евро

Бывший бразильский футболист Луис Андерсон, поигравший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», может угодить за решетку. Об этом рапортует портал Goal.

Спортсмена обвиняют в причастности к преступной криптовалютной организации. Группу злоумышленников обвиняют в отмыве денежных средств при помощи криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа. По этой схеме было украдено 4,7 миллионов евро у одной из крупных компаний.

Андерсон защищал цвета «красных дьяволов» с 2007 по 2015 год. Также Луис вызывался в национальную сборную Бразилии, вместе с которой выигрывал Кубок Америки-2007.