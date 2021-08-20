Артета: «Эдегор – уникальный талант, он делает нас лучше»

Наставник лондонского «Арсенала», ранее защищавший цвета клуба в качестве игрока, прокомментировал переход норвежского полузащитника Мартина Эдегора в стан «канониров».

«Он уникальный талант, он делает нас лучше. Нам нужно было больше вариантов в середине поля, а Эдегор, кроме вариативности, может придать нам больше креатива. Он ещё молодой игрок, но у него уже достаточно опыта игры в разных клубах Европы. Я очень рад, что «Арсенал» приложил усилия для его подписания», - сказал Микель Артета на пресс-конференции по случаю презентации футболиста.

Лондонцы выложили за Мартина Эдегора мадридскому «Реалу» 40 миллионов евро.