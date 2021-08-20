Эдегор раскритиковал прессу, прощаясь с «Реалом»

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор, о переходе которого в «Арсенал» стало известно сегодня, прощаясь со своим уже бывшим клубом – мадридским «Реалом», раскритиковал прессу и журналистов.

«Последними днями много говорится о мне и мотивах того, почему я покидаю «Реал». Просто хочу сказать, что большая часть из того, о чём говорят – неправда. Очень жаль, что пресса пишет о вещах, которые не являются правдивыми, потому что некоторые люди этому верят», - написал футболист в своем «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатил «Реалу» 40 миллионов евро за трансфер норвежца.