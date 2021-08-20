​Бывший гендиректор «Астон Виллы»: «Райола говорил: «Для меня это не футбол, а деньги»

Кит Уайнесс, который в своё время работал на должности генерального директора «Астон Виллы», поделился своими воспоминаниями об известном агенте Мино Райоле.

«Я всегда смеюсь над историей с первым звонком Мино Райолы мне. Он сказал: «Для меня это не футбол, а деньги. Я просто хочу заработать как можно больше денег. Настолько больше, насколько это возможно». По крайней мере, он был честен», - высказался Уайнесс.

Отметим, что Мино Райола сотрудничает со многими известными футболистами. В числе его клиентов находятся Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма, Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанн и другие игроки.