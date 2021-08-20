Фирпо, перешедший в «Лидс», раскритиковал «Барселону»

Новичок «Лидса» Жуниор Фирпо в критической манере высказался о своем бывшем клубе - каталонской «Барселоне».

«Я в «Лидсе» совсем недавно, однако уже посмотрел больше обучающих видео, нежели за два года в «Барселоне». В новом клубе мне все подробно объясняют, как я должен играть, что должен делать. Здесь уделяют внимание каждой детали», - передает слова защитника Mundo Deportivo.

О переходе Фирпо в «Лидс» было объявлено в начале июля. Жуниор подписал с английским клубом долгосрочный контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Защитник дебютировал за «павлинов» в провальном матче против «Манчестер Юнайтед» (1:5).