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Англия. Премьер-лига

Фирпо, перешедший в «Лидс», раскритиковал «Барселону»

20 Августа 2021 • 13:00 Комментировать (1)
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Новичок «Лидса» Жуниор Фирпо в критической манере высказался о своем бывшем клубе - каталонской «Барселоне».

«Я в «Лидсе» совсем недавно, однако уже посмотрел больше обучающих видео, нежели за два года в «Барселоне». В новом клубе мне все подробно объясняют, как я должен играть, что должен делать. Здесь уделяют внимание каждой детали», - передает слова защитника Mundo Deportivo.

О переходе Фирпо в «Лидс» было объявлено в начале июля. Жуниор подписал с английским клубом долгосрочный контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Защитник дебютировал за «павлинов» в провальном матче против «Манчестер Юнайтед» (1:5).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жуниор Фирпо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Августа 2021 в 14:39
я тоже удивляюсь когда отдают своих игроков , а этот наминуточку чемпион испании 21 года , а потом покупают ушлепков типа Юмтити , и вылетают на ЧЕ ..
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