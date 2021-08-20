Ндомбеле решил уйти из «Тоттенхэма»

Французский хавбек Танги Ндомбеле принял решение покинуть лондонский «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно, об этом рапортует AS.

Полузащитник потерял место в составе команды после прихода на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Специалист не рассчитывает на игрока и не выпускает его на поле, доверяя место в составе другим футболистам средней линии.

Примечательно, что Танги является самым дорогим приобретением «шпор» в истории. За его переход лондонцы заплатили «Лиону» рекордные 60 миллионов евро.

Ндомбеле принял участие в 33 матчах прошлого сезона АПЛ. На счету полузащитника три гола и два ассиста.