«Арсенал» принял решение по Торрейре

В лондонском «Арсенале» окончательно определились с будущим уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры. Как стало известно Football London, тренерский штаб команды принял решение отказаться от услуг 25-летнего исполнителя.

Таким образом, игрок выставлен на трансфер. Самым вероятным местом продолжения карьеры Торрейры видится Италия. В Серии А интерес к уругвайцу проявляют «Лацио» и «Рома».

Минувший сезон Лукас провел на правах аренды в чемпионате Испании. Полузащитник выступал за мадридский «Атлетико». Хавбек поучаствовал в 19 поединках Ла Лиги, забил один гол и получил две желтые карточки.