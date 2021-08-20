Полузащитник Харви Барнс пролонгировал сотрудничество с «Лестером», об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2025 года.

Харви является воспитанником академии «Лестера». За первую команду полузащитник стал выступать с 2018 года.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Барнс принял участие в 25 поединках, записав на свой счет девять результативных ударов и четыре ассиста.

Следующий матч «Лестер» проведет против «Вест Хэма» в рамках второго тура АПЛ. Игра состоится 23 августа.