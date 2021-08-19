Левый латераль «Челси» Эмерсон Палмьери продолжит свою карьеру в чемпионате Франции в составе лионского «Олимпика».

«Ткачи» на своём официальном сайте оповестили о старте сотрудничества с 27-летним бразило-итальянским дефом. Игрок заключил с представителями Лиги 1 договор аренды сроком на один сезон.

В прошлом сезоне Эмерсон не был основной фигурой в стане «аристократов». За весь год он провёл лишь 15 поединков, отличившись одним мячом.

Тем не менее, этим летом Эмерсон стал триумфатором Евро-2020 вместе со сборной Италии. После травмы Леонардо Спинаццолы именно ему было доверено право сыграть в финале против англичан слева в обороне.