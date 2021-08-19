Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 102 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Челси» отдал Эмерсону в аренду «Лиону» официально

19 Августа 2021 • 22:18 Комментировать
Лион
...
Клермон
22.08 14:00
1000 рублей бесплатная ставка

Левый латераль «Челси» Эмерсон Палмьери продолжит свою карьеру в чемпионате Франции в составе лионского «Олимпика».

«Ткачи» на своём официальном сайте оповестили о старте сотрудничества с 27-летним бразило-итальянским дефом. Игрок заключил с представителями Лиги 1 договор аренды сроком на один сезон.

В прошлом сезоне Эмерсон не был основной фигурой в стане «аристократов». За весь год он провёл лишь 15 поединков, отличившись одним мячом.

Тем не менее, этим летом Эмерсон стал триумфатором Евро-2020 вместе со сборной Италии. После травмы Леонардо Спинаццолы именно ему было доверено право сыграть в финале против англичан слева в обороне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Эмерсон Палмьери Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
22:52 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг и Ляказетт из-за коронавируса пропустили матч с «Брентфордом»
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдал Эмерсону в аренду «Лиону» официально
22:15 · Англия. Премьер-лига
Бьелса доволен текущим подбором футболистов в «Лидсе»
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет вернуть Гуйе
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» вступила в борьбу за Торрейру
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Монако»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не желает продолжать карьеру в Англии
21:06 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус продлил контракт с «Саутгемптоном»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Травма Саншеша может повлиять на планы «Ливерпуля»
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» продлил Бэмфорда
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готов побить свой трансферный рекорд ради Нуньеса
18:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать ещё двух игроков
Все новости
Рекомендуем
 