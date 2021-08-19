Бьелса доволен текущим подбором футболистов в «Лидсе»

Аргентинский наставник «Лидса» Марсело Бьелса сделал заявление по поводу состава, собравшегося в клубе на начало сезона английского чемпионата.

«Сомневаюсь, что мы будем осуществлять новые трансферы. Я доволен теми футболистами, которые есть в моём распоряжении», - сказал специалист на пресс-конференции в преддверии матча своей команды с «Эвертоном» Рафы Бенитеса.

Марсело Бьелса помимо «Лидса» тренировал многие аргентинские клубы, а также «Атлетик» Бильбао, «Лацио», «Лилль», «Эспаньол», и другие. В 2012 году «Атлетик» под руководством аргентинца добирался до финала Лиги Европы, где, однако, уступил мадридскому «Атлетико» (0:3).