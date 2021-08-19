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Англия. Премьер-лига

«Брайтон» готов побить свой трансферный рекорд ради Нуньеса

19 Августа 2021 • 19:17 Комментировать
Брайтон
...
Уотфорд
1.75 3.30 5.60
21.08 19:30
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«Брайтон» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Дарвину Нуньесу, передаёт Daily Mail. По данным источника, английский клуб уже начал переговоры по поводу возможного трансфера игрока.

Сообщается, что «Брайтон» готов предложить за нападающего 30 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, то станет рекордным для английского клуба. Нынешний рекорд принадлежит полузащитнику Эноку Мвепу, которого «чайки» подписали за 23 миллиона евро.

Напомним, что Нуньес стал игроком «Бенфики» в прошлом году, перейдя из «Альмерии» за 24 миллиона евро. В составе лиссабонского клуба на его счету 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Брайтон Дарвин Нуньес Трансферы футбола - лето 2021
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