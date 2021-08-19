«Барселона» может усилиться звёздным полузащитником «Манчестер Сити»

Португалец Бернарду Силва задумался над уходом из «Манчестер Сити», об этом стало известно Sports IIIustrated. Полузащитник заинтересован в переезде в испанский чемпионат.

Среди претендентов на 27-летнего исполнителя называются каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». «Сине-гранатовые» уже вели переговоры по трансферу Силвы. Каталонцы предлагали «горожанам» обмен игроками, однако английская сторона заинтересована в полноценной продаже португальца.

В футболке «Манчестер Сити» Бернарду выступает с лета 2017 года. Его контракт с чемпионом Англии рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.