В «Тоттенхэме» рассказали о состоянии Кейна

Звездный нападающий Гарри Кейн на днях возобновил тренировки в общей группе лондонского «Тоттенхэма». О нынешнем состоянии футболиста рассказал наставник «шпор» Нуну Эшпириту Санту.

«Все в команде поддерживают Гарри. Его форма с каждой тренировкой улучшается. На днях мы решим, сможет ли он сыграть в следующем матче. Трансфер Кейна? Я не обращаю внимания на эти новости. Сейчас Гарри - игрок «Тоттенхэма». Мы рады, что он с нами», - передает слова португальского специалиста The Guardian.

На старте сезона Кейн бойкотировал тренировки «шпор» из-за желания перейти в «Манчестер Сити». «Горожане» готовы заплатить за него 140 миллионов евро, однако боссы «Тоттенхэма» отказываются отпускать голеадора.

«Манчестер Сити» сделал выбор между Кейном и Роналду