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Англия. Премьер-лига

Вернер поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку на тренировке

19 Августа 2021 • 08:58 Комментировать
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Форвард Тимо Вернер, выступающий за лондонский «Челси», обратился к поклонникам клуба. Немецкий игрок поблагодарил фанатов за оказанную поддержу.

«Огромное спасибо за вашу поддержку. Ценю это», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

В среду, 18 августа, лондонский клуб провел открытую тренировку, на которой присутствовали болельщики команды. Один из зрителей потребовал убрать Вернера из «Челси». Другие фанаты, находившиеся на стадионе, не поддержали его позицию и стали громко возмущаться.

Тимо пополнил ряды «пенсионеров» летом прошлого года. Нападающий забил всего шесть голов в минувшем розыгрыше АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер
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