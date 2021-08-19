Вернер поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку на тренировке

Форвард Тимо Вернер, выступающий за лондонский «Челси», обратился к поклонникам клуба. Немецкий игрок поблагодарил фанатов за оказанную поддержу.

«Огромное спасибо за вашу поддержку. Ценю это», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

В среду, 18 августа, лондонский клуб провел открытую тренировку, на которой присутствовали болельщики команды. Один из зрителей потребовал убрать Вернера из «Челси». Другие фанаты, находившиеся на стадионе, не поддержали его позицию и стали громко возмущаться.

Тимо пополнил ряды «пенсионеров» летом прошлого года. Нападающий забил всего шесть голов в минувшем розыгрыше АПЛ.